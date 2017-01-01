В Киеве часть моста рухнула на проезжающий под ним автомобиль
Из-за удара шва, водитель автомобиля попал в ДТП.
26 декабря, около 20.00, на Северном мосту в Киеве оторвался шов и влетел в проезжающий под ним автомобиль. В результате удара, водитель потерял контроль над авто, его развернуло и он ударился в отбойник.
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По словам водителя, он ехал в средней полосе, когда оторвался шов. Из-за удара лопнула покрышка, и он потерял управление над автомобилем. Водитель проехал около 40 метров и врезался в ограждение. Он рассказал, что маршрутка, ехавшая за ним, чудом смогла увернуться.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
Напомним, страшное ДТП в Киеве попало на видео.
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