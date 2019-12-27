В Киеве откроют "кризисную комнату" для жертв домашнего насилия

В Киеве откроют специальную комнату, где жертвы домашнего насилия смогут укрыть от домашней тирании.

В столице Украины c весны 2020 года заработает “кризисная комната“ для помощи пострадавшим от домашнего насилия. Об этом сообщили на сайте Киевской городской государственной администрации.

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“Киевские власти планируют весной 2020 открыть “кризисную комнату“, где жертвы насилия смогут находиться до 10 дней“, - рассказала заместитель главы КГГА Марина Хонда.

Контакт-центр 15-51 опросил 3,5 тыс. граждан относительно домашнего насилия и обращений за помощью.

Большинство из них четко понимает, что такое насилие в семье. Есть четкое понимание классификации видов насилия. Но отсутствует понимание - куда обращаться, если ты стал жертвой домашнего насилия, - прокомментировала замглавы.

По ее словам, пострадавшие часто не хотят обращаться в социальные службы, поскольку потом могут остаться с агрессором один на один.

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“Эта “комната“ на случай, когда полиция задокументировала факт насилия, но жертве нужно время, чтобы найти все документы и сориентироваться, что делать дальше. Поэтому человек может 10 дней находиться в такой “кризисной комнате“, получить первичную психологическую помощь и пройти медицинский осмотр. Если у человека есть родственники - с ними связываются. Если совсем некуда идти, тогда собираются документы для поселения в приют до решения вопроса“, - подытожила Марина Хонда.

Она также напомнила, что в Киеве действует городской телефон доверия и противодействия насилия 15-00 или 044-272-15-00.

Напомним, ранее в Киеве на рынке “Виноградарь“ стреляли в женщину

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