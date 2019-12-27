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В Киеве испытали на прочность новый Шулявский мост

Комментариев: 5
Чтобы запустить движение по Шулявскому путепроводу на этой неделе, строители без выходных работают днем и ночью.

В Киеве состоялись технические испытания Шулявского путепровода перед открытием. По мосту пустили восемь 30-тонных грузовиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Twitter в пятницу, 27 декабря.

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“Состоялись испытания Шулявского путепровода. Пока по нему ездили восемь 30-ти тонников, мы со строителями стояли под мостом. Есть у них такая традиция“, – написал городской голова.

В столичной мэрии утверждают, что Шулявский мост будет открыт уже на этой неделе. Чтобы запустить движение по путепроводу с улицы Довженко на улицу Вадима Гетьмана до конца этого года, строители без выходных работают и днем, и ночью.

Новый Шулявский мост уже заасфальтировали и нанесли на дорожное покрытие временную разметку. После этого и прошли испытания.

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Напомним, в начале декабря была установлена последняя секция Шулявского моста. Прогон весом в 540 тонн поднял и выставил в проектное положение голландский супердомкрат.

Также СМИ сообщали, что стоимость ремонта Шулявского моста поднялась до 1 млрд гривен, из которых из которых 716 млн выделено на строительные работы, а остальные средства – на оборудование и другие расходы.

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Теги: Киев, Кличко, мост, фото, Виталий Кличко, Шулявка, Шулявский путепровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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SEMPENTY    27.12.2019, 15:37
Оценка:  0
SEMPENTY
1 млрд гривен, из которых из которых 716 млн выделено на строительные работы )))
Sancho-s    27.12.2019, 15:23
Оценка:  +3
Sancho-s
Зачем спешка, чтобы боков было побольше? Совок
Вшивая_Вышиванка    27.12.2019, 15:33
Оценка:  -4
Вшивая_Вышиванка
Потому, что когда долго бьют по голове, потом появляется много боков с головой, как это произошло у пана Педалика
Вшивая_Вышиванка    27.12.2019, 15:48
Оценка:  -2
Вшивая_Вышиванка
И куча поставленных минусов, которые мне поставили отбитые кастрюли, говорит мне о том, я что я абсолютно права
Отбитая голова, достойный мер для кастрюль ;-)
Via_dolorosa    27.12.2019, 15:14
Оценка:  0
Via_dolorosa
асфальтировать в такую мряку и мелкий дождь со снегом; может у них какой-то специальный асфальт )))
Makcим    27.12.2019, 15:19
Оценка:  +1
Makcим
Температура асфальта при такой погоде испаряет влагу, плюс гудрлновая проливка под асфальт на водной основе.
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