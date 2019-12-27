На Дарницкой площади в Киеве горит храм

На данный момент информации о пострадавших нет.

27 декабря на Дарницкой площади на Левом берегу Киева загорелся храм. Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Сообщается, что полицейские смогли вывести всех из горящего здания, правоохранители пытаются спасти иконы.



Тушение пожара осложняется тем, что здание храма - картонно-деревянное.

Информации о пострадавших пока нет.





Напомним, В Киеве оторвалась часть моста и ударила проезжающий автомобиль.

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