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На Дарницкой площади в Киеве горит храм

Комментариев: 2
На данный момент информации о пострадавших нет.
На Дарницкой площаде горит храм
На Дарницкой площаде горит храм
скриншот

27 декабря на Дарницкой площади на Левом берегу Киева загорелся храм. Об этом сообщает Киев Оперативный. 

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Сообщается, что полицейские смогли вывести всех из горящего здания, правоохранители пытаются спасти иконы.

Тушение пожара осложняется тем, что здание храма - картонно-деревянное.

Информации о пострадавших пока нет.


Напомним, В Киеве оторвалась часть моста и ударила проезжающий автомобиль.

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Теги: Пожар, храм, Киев, левый берег
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Комментариев (2)
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Вшивая_Вышиванка    27.12.2019, 15:52
Оценка:  -3
Вшивая_Вышиванка
Ленинградская площадь)
Rikstal    27.12.2019, 16:13
Оценка:  0
Rikstal
а церквушка то филаретовская!
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