На Дарницкой площади в Киеве горит храм
На данный момент информации о пострадавших нет.
27 декабря на Дарницкой площади на Левом берегу Киева загорелся храм. Об этом сообщает Киев Оперативный.
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Сообщается, что полицейские смогли вывести всех из горящего здания, правоохранители пытаются спасти иконы.
Тушение пожара осложняется тем, что здание храма - картонно-деревянное.
Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, В Киеве оторвалась часть моста и ударила проезжающий автомобиль.
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