Из-за аномальной погоды в Киеве проснулись змеи

Змеи проснулись из-за аномальной погоды.

В Киеве в лесу возле ДВРЗ в Днепровском районе обнаружили змей, которые проснулись из-за аномальной для конца декабря температуры.

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Об этом сообщил киевлянин Денис Цыган на своей странице в Facebook.

Комары комарами, но новогодних змей, еще и агрессивных, я не видел, - написал автор публикации.

Зоологи говорят, что змеи спасут себя сами facebook.com/dtsugan

Он также опубликовал несколько фотографий пробудившихся змей, которые гуляют по Киеву.

Комментаторы предположили, что это змея медянка, или полоз. В Киевском зоопарке советуют обходить змей стороной и не заходить на их территорию.

Во всем виновата погода facebook.com/dtsugan

Сейчас из-за аномального потепления земноводные вышли из спячки и выползли на свои обычные места. Их ни в коем случае нельзя трогать. Просто обойдите змей стороной или дайте им возможность уползти. Из-за теплой погоды многие земноводные не могут уйти в спячку или просыпаются от аномального тепла, - сообщили в Киевском зоопарке для Сегодня.

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Специалисты говорят, что, когда наступят холода - змеи найдут себе место для спячки. Их спасать не нужно, ведь земноводные могут сами себя спасти.

Напомним, львовские таможенники конфисковали холодильник с 13 живыми питонами. Водитель рассказал, что его попросили перевезти холодильник, а о змеях он ничего не знал.

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