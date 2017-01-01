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В Киеве фура раздавила легковушку с водителем

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При обгоне грузовик стало сносить с дороги, он сбил отбойник и перевернулся на бок прямо на авто, которое двигалось во встречном направлении.
Одной из причин аварии могли стать плохие погодные условия
Одной из причин аварии могли стать плохие погодные условия
kiev.informator.ua

На Надднепрянском шоссе Киева вечером в субботу, 28 декабря, фура TATAснесла отбойник, вылетела на встречную полосу и перевернулась на Mazda. Водитель легковушки погиб в смятом авто, сообщает Информатор.

Отмечается, что ДТП случилось около 19:50.

По словам очевидца, TATA ехала по шоссе в сторону центра и водитель решил объехать помеху справа. Его стало сносить с дороги, фура сбила отбойник и перевернулась на бок прямо на Mazda, которая двигалась по направлению в сторону Выдубичей. В результате аварии водителя легкового автомобиля зажало в салоне, от полученных травм он скончался на месте.

Владельца грузовой машины госпитализировали. О его состоянии, не сообщается. Спасатели деблокировали тело погибшего из салона, медики констатировали смерть. Две полосы движения перекрыли, поэтому на Надднепрянском шоссе в сторону Южного моста образовалась серьезная пробка.

На месте работали патрульные, сотрудники ГСЧС, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются. Одной из причин могут быть ухудшения погодных условий и скользкая дорога.

К слову, 29 и 30 декабря погода в столице заметно ухудшится, а на дорогах будет гололед. В городе объявили первый уровень опасности, желтый. Жителей просят быть осторожными на дорогах.

 

 

 

Напомним, несколькими днями ранее Киев парализовали пробки, в городе за день случилось 30 ДТП.

Также в Киеве оторвавшаяся часть моста пробила автомобиль. На Северном мосту оторванный деформационный шов пробил переднюю часть автомобиля, а затем и заднюю правую покрышку.

 

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Теги: Киев, ДТП, смерть, фото
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Источник: korrespondent.net

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