В Киеве фура раздавила легковушку с водителем

При обгоне грузовик стало сносить с дороги, он сбил отбойник и перевернулся на бок прямо на авто, которое двигалось во встречном направлении.

На Надднепрянском шоссе Киева вечером в субботу, 28 декабря, фура TATAснесла отбойник, вылетела на встречную полосу и перевернулась на Mazda. Водитель легковушки погиб в смятом авто, сообщает Информатор.

Отмечается, что ДТП случилось около 19:50.

По словам очевидца, TATA ехала по шоссе в сторону центра и водитель решил объехать помеху справа. Его стало сносить с дороги, фура сбила отбойник и перевернулась на бок прямо на Mazda, которая двигалась по направлению в сторону Выдубичей. В результате аварии водителя легкового автомобиля зажало в салоне, от полученных травм он скончался на месте.

Владельца грузовой машины госпитализировали. О его состоянии, не сообщается. Спасатели деблокировали тело погибшего из салона, медики констатировали смерть. Две полосы движения перекрыли, поэтому на Надднепрянском шоссе в сторону Южного моста образовалась серьезная пробка.

На месте работали патрульные, сотрудники ГСЧС, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются. Одной из причин могут быть ухудшения погодных условий и скользкая дорога.

К слову, 29 и 30 декабря погода в столице заметно ухудшится, а на дорогах будет гололед. В городе объявили первый уровень опасности, желтый. Жителей просят быть осторожными на дорогах.

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Напомним, несколькими днями ранее Киев парализовали пробки, в городе за день случилось 30 ДТП.

Также в Киеве оторвавшаяся часть моста пробила автомобиль. На Северном мосту оторванный деформационный шов пробил переднюю часть автомобиля, а затем и заднюю правую покрышку.

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