Активисты продолжают блокировать Лукьяновское СИЗО

Людей, которые дежурят у изолятора с экс-беркутовцами, за ночь стало меньше, но они продолжают контролировать все выезды.

Активисты, которые накануне вечером блокировали Лукьяновское СИЗО, чтобы не допустить вывоза оттуда трех экс-беркутовцев, продолжают дежурить на месте. Об этом по состоянию на 7 утра воскресенья, 29 декабря, сообщает Укринформ.

Отмечается, что людей стало меньше, но они продолжают перекрывать все выезды из СИЗО.

"По состоянию на 7 утра под Лукьяновским СИЗО - людей стало меньше, разделились на небольшие группы и дежурят возле всех возможных выездов из СИЗО", - говорится в сообщении.

Люди мониторят все возможные выезды из здания СИЗО, время от времени группами перемещаясь между подъездами к пенитенциарному учреждению.

Накануне вечером участники акции заблокировали выезд из СИЗО с помощью мусорных баков. Они разошлись на 9 точек - 9 выездов из изолятора.

Напомним, в субботу, 28 декабря, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-бойцов спецподразделения Беркут, обвиняемых в расстреле Майдана в феврале 2014 года. Они есть в списках на обмен с сепаратистами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet