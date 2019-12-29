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Активисты продолжают блокировать Лукьяновское СИЗО

Комментариев: 1
Людей, которые дежурят у изолятора с экс-беркутовцами, за ночь стало меньше, но они продолжают контролировать все выезды.
Активисты блокируют Лукьяновское СИЗО
Активисты блокируют Лукьяновское СИЗО
ukrinform.ru

Активисты, которые накануне вечером блокировали Лукьяновское СИЗО, чтобы не допустить вывоза оттуда трех экс-беркутовцев, продолжают дежурить на месте. Об этом по состоянию на 7 утра  воскресенья, 29 декабря, сообщает Укринформ.

Отмечается, что людей стало меньше, но они продолжают перекрывать все выезды из СИЗО.

"По состоянию на 7 утра под Лукьяновским СИЗО - людей стало меньше, разделились на небольшие группы и дежурят возле всех возможных выездов из СИЗО", - говорится в сообщении.

Люди мониторят все возможные выезды из здания СИЗО, время от времени группами перемещаясь между подъездами к пенитенциарному учреждению.

Накануне вечером участники акции заблокировали выезд из СИЗО с помощью мусорных баков. Они разошлись на 9 точек - 9 выездов из изолятора.

Напомним, в субботу, 28 декабря, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-бойцов спецподразделения Беркут, обвиняемых в расстреле Майдана в феврале 2014 года. Они есть в списках на обмен с сепаратистами.

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Теги: Беркут, блокирование, СИЗО, активисты, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
COZEL    29.12.2019, 08:36
Оценка:  -2
COZEL
ДОЛБО-ЕБЫ ПРОПЛАЧЕНЫЕ, ПОЧЕМУ ОНИ ПАЛУБИЯ НЕ БЛОКИРУЮТ, ЭТО ЖЕ ЕГО СНАЙПЕРА СДЕЛАЛИ НЕБЕСНУЮ СОТНЮ, А ЭТИ РОДАЖНЫЕ БЛЯ-ДИ
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