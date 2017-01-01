Лукьяновское СИЗО все еще в осаде

Активисты продолжают блокировать выезды из СИЗО, в котором, по их предположению, находятся экс-беркутовцы.

В Киеве возле входов в Лукьяновское СИЗО, по состоянию на 9:00 утра, продолжают находиться активисты, обстановка спокойная. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщили УНН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Отмечается, что никаких столкновений или провокаций ни происходило.

По словам правоохранителей, активисты до сих пор находятся под СИЗО. В то же время их количество в полиции не назвали.

"Пока все спокойно, никаких столкновений не было", - уточнил собеседник.

По его словам, правоохранителей под Лукьяновским СИЗО "достаточное количество".

Накануне вечером участники акции заблокировали выезд из СИЗО с помощью мусорных баков. Они разошлись на 9 точек - 9 выездов из изолятора.

Напомним, в субботу, 28 декабря, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-бойцов спецподразделения Беркут, обвиняемых в расстреле Майдана в феврале 2014 года. Они есть в списках на обмен с сепаратистами.

Тем временем, появилась информация, что из аэропорта в Борисполе уже вылетел военный спецборт, на котором могут находиться лица, участвующие в обмене пленными.

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