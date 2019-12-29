В это же время пользователи социальных сетей обсуждают деревянные подпорки под Шулявским мостом.

Мер Киева Виталий Кличко спел песню “про тяжелый год“ известного российского артиста Семена Слепакова. Соответствующее видео мер опубликовал в TikTok.

В это же время пользователи Facebook обсуждают деревянные подпорки у недавно открытого Шулявского моста. В частности, Богдан Тицкий опубликовал фото.

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“Я сначала не поверил. Поэтому поехал проверить. Это фото новооткрытого Шулявского моста. И так во всем опорами. Строительство моста обошлось чуть больше миллиарда гривен...“, - написал он.

Пользователи сети на фото отреагировали неоднозначно. Первые возмутились, так как стоимость моста превышает миллиард гривен. Другие не увидели ничего плохого.

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“...такая отсрочка вызвана не необходимостью затвердения бетона в подферменниках, а всего лишь отсутствием необходимости убрать их сейчас, когда перед открытием у мостовиков была и без того масса важных дел“ - написал блогер Павел Авдокушин.

Напомним, ранее в Киеве испытали на прочность новый Шулявский мост

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