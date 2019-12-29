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Кличко спел песню про "тяжелый год"

Комментариев: 1
В это же время пользователи социальных сетей обсуждают деревянные подпорки под Шулявским мостом.
Мер Киева спел про "тяжелый год"
Мер Киева спел про "тяжелый год"
Скриншот

Мер Киева Виталий Кличко спел песню “про тяжелый год“ известного российского артиста Семена Слепакова. Соответствующее видео мер опубликовал в TikTok.

@klitschko.v

#кличко #слепаков #новийрік #новыйгод

♬ оригінальний звук - klitschko.v

В это же время пользователи Facebook обсуждают деревянные подпорки у недавно открытого Шулявского моста. В частности, Богдан Тицкий опубликовал фото. 

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“Я сначала не поверил. Поэтому поехал проверить. Это фото новооткрытого Шулявского моста. И так во всем опорами. Строительство моста обошлось чуть больше миллиарда гривен...“, -  написал он.

Пользователи сети на фото отреагировали неоднозначно. Первые возмутились, так как стоимость моста превышает миллиард гривен. Другие не увидели ничего плохого. 

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“...такая отсрочка вызвана не необходимостью затвердения бетона в подферменниках, а всего лишь отсутствием необходимости убрать их сейчас, когда перед открытием у мостовиков была и без того масса важных дел“ - написал блогер Павел Авдокушин. 

Напомним, ранее в Киеве испытали на прочность новый Шулявский мост

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Теги: Виталий Кличко, песня, Шулявский мост
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Комментариев (1)
Антибес    29.12.2019, 16:15
Оценка:  -3
Антибес
Лёня-Космос пел"Любимая моя",дебил Виталька-в голове застряла гайка,поёт про"Трудный год".Феерично!)))))
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