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В Киеве на пьяный мужчина избил тещу и полицейского

Комментариев: 2
Инцидент случился на Троещине.
Фото с места событий
Фото с места событий
kiev.informator.ua

В Киеве, на улице Марины Цветаевой, которая расположена на Троещине, мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою тещу. Для усмирения нетрезвого зятя, на место прибыл экипаж патрульной полиции. 

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Об этом сообщает Информатор с места событий.

Сообщается, что инцидент возник после того, как женщина приехала в квартиру по просьбе дочери. Она хотела увезти 7-летнюю внучку. Между тем, это возмутило пьяного зятя, который пригласил друзей распивать спиртное. В результате 50-летний мужчина бросился на тещу с кулаками.

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Затем теща вызвала полицию. Копы провели беседу с мужчиной и кажется уладили недоразумения между родственниками. Когда конфликт, казалось, полностью исчерпался, мужчина ударил полицейского кулаком в лицо. 

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы согласно части 2 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК Украины.

Напомним, под Одессой женщина до смерти избила мужа скалкой. Полиция задержала буйную женщину.

 

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Теги: Киев, инцидент, теща, зять
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Комментариев (2)
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Л_о_л_а    30.12.2019, 18:39
Оценка:  -2
Л_о_л_а
А на бигмире НА пьяный наборщик текстов написал фигню...
Потому_что    30.12.2019, 18:35
Оценка:  0
Потому_что
Потому что нынешняя полиция не пользуется большим авторитетом у местного населения. Мало того что на вызов приезжают больше двух часов, по приезду не знают что делать, и быстрее тикают оформлять нарушения ПДД.
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