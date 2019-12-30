В Киеве на пьяный мужчина избил тещу и полицейского

Инцидент случился на Троещине.

В Киеве, на улице Марины Цветаевой, которая расположена на Троещине, мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою тещу. Для усмирения нетрезвого зятя, на место прибыл экипаж патрульной полиции.

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Об этом сообщает Информатор с места событий.

Сообщается, что инцидент возник после того, как женщина приехала в квартиру по просьбе дочери. Она хотела увезти 7-летнюю внучку. Между тем, это возмутило пьяного зятя, который пригласил друзей распивать спиртное. В результате 50-летний мужчина бросился на тещу с кулаками.

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Затем теща вызвала полицию. Копы провели беседу с мужчиной и кажется уладили недоразумения между родственниками. Когда конфликт, казалось, полностью исчерпался, мужчина ударил полицейского кулаком в лицо.

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы согласно части 2 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК Украины.

Напомним, под Одессой женщина до смерти избила мужа скалкой. Полиция задержала буйную женщину.

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