Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве женщина упала с балкона на 13 этаже

Комментариев: 0
Киевлянка вышла на балкон развесить белье, после чего ее обнаружили мертвой на земле. Правоохранители выясняют, что произошло.
Полиция расследует обстоятельства смерти
Полиция расследует обстоятельства смерти
kiev.informator.ua

В ночь на вторник, 31 декабря, в Святошинском районе Киеве молодая женщина погибла, упав с 16 этажа многоэтажки, сообщает Информатор.

Отмечается, что трагедия произошла около 00:40 по адресу проспект Академика Палладина, 21.

По предварительной информации правоохранителей, 28-летняя женщина проживала в квартире на 13 этаже 16-этажного дома. В момент случившегося дома также находился ее муж. Женщина вышла на балкон, чтобы развесить белье, и по неизвестным причинам выпала из окна.

При падении она получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие врачи констатировали смерть. Также на место выезжали патрульные и следственно-оперативная группа. Именно правоохранителям предстоит выяснить, был это несчастный случай или суицид. Подробности трагедии выясняются.

 

 

Ранее сообщалось, что в Ровно обнаружили труп мужчины с перерезанным горлом. Правоохранители проверяют соседа погибшего на причастность к преступлению. 

Напомним, в Одессе тяжелобольной мужчина выбросился из окна. Тело было найдено во дворе многоэтажки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, смерть, фото, суицид, окно
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь