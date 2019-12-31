Киевлянка вышла на балкон развесить белье, после чего ее обнаружили мертвой на земле. Правоохранители выясняют, что произошло.

В ночь на вторник, 31 декабря, в Святошинском районе Киеве молодая женщина погибла, упав с 16 этажа многоэтажки, сообщает Информатор.

Отмечается, что трагедия произошла около 00:40 по адресу проспект Академика Палладина, 21.

По предварительной информации правоохранителей, 28-летняя женщина проживала в квартире на 13 этаже 16-этажного дома. В момент случившегося дома также находился ее муж. Женщина вышла на балкон, чтобы развесить белье, и по неизвестным причинам выпала из окна.

При падении она получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие врачи констатировали смерть. Также на место выезжали патрульные и следственно-оперативная группа. Именно правоохранителям предстоит выяснить, был это несчастный случай или суицид. Подробности трагедии выясняются.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве женщина упала с балкона на 13 этаже

Ранее сообщалось, что в Ровно обнаружили труп мужчины с перерезанным горлом. Правоохранители проверяют соседа погибшего на причастность к преступлению.

Напомним, в Одессе тяжелобольной мужчина выбросился из окна. Тело было найдено во дворе многоэтажки.

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