Полиция обнаружила 6 тигров на Жуковом острове в Киеве
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Правоохранители обнаружили 6 тигров, которых в ненадлежащих условиях содержали на Жуковом острове в Киеве. Об этом информирует официальная Фейсбук-страница столичной полиции.
29 декабря к правоохранителям от киевлянки поступило сообщение о том, что на Жуковом острове в ненадлежащих условиях содержатся тигры. Прибыв на место, полицейские осмотрели территорию и обнаружили шесть тигров в вольерах, которые не соответствовали требованиям по содержанию таких животных.
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Полицейские установили, что по данному адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не проживает.
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос по устройству тигров в спецучреждение, - отметили в полиции.
Напомним, Шуфрич с ружьем в руках позировал с убитыми дикими животными. Депутат появился на скандальных фотографиях.
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