Националисты собираются на ежегодный марш в Киеве

Представители националистических организаций ежегодно проводят факельное шествие в день рождения Бандеры.

Шествие начнется в 18:00 Facebook ВО Свобода

Представители националистических организаций в среду, 1 января, проведут традиционный марш в Киеве в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Факельное шествие начнется в 18:00 в парке им. Тараса Шевченко.

Участие в марше примут представители ВО Свободы, Правого сектора, Национального корпуса, Сокола, Тризуба, Конгресса украинских националистов и С-14.

Ранее новый глава Института нацпамяти Антон Дробович заявил, что власти должны не навязывать Степана Бандеру и Романа Шухевича как героев, а разъяснять их роль в становлении государства Украина.

Суд Киева принял решение по проспектам Бандеры и Шухевича

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