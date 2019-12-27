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Националисты собираются на ежегодный марш в Киеве

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Представители националистических организаций ежегодно проводят факельное шествие в день рождения Бандеры.
Шествие начнется в 18:00
Шествие начнется в 18:00
Facebook ВО Свобода

Представители националистических организаций в среду, 1 января, проведут традиционный марш в Киеве в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Факельное шествие начнется в 18:00 в парке им. Тараса Шевченко.

Участие в марше примут представители ВО Свободы, Правого сектора, Национального корпуса, Сокола, Тризуба, Конгресса украинских националистов и С-14.

Ранее новый глава Института нацпамяти Антон Дробович заявил, что власти должны не навязывать Степана Бандеру и Романа Шухевича как героев, а разъяснять их роль в становлении государства Украина.

Суд Киева принял решение по проспектам Бандеры и Шухевича

 

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Теги: Киев, Бандера, марш, националисты, Степан Бандера
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Источник: korrespondent.net

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