Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Более 100 тыс человек встретили Новый год на Софиевкой площади

Комментариев: 0
Более 100 тыс человек встретили Новый год на Софиевкой площади в Киеве.
Софиевская площадь в Киеве
Софиевская площадь в Киеве
facebook.com/kievcity.gov.ua

Более 100 тыс киевлян и гостей столицы встречали Новый 2020 на Софийской площади, где состоялся грандиозный концерт с участием популярных украинских исполнителей. Об этом сообщает КГГА на официальном сайте

Читай также: В Киеве неизвестные в масках обстреляли рынок

Празднование Нового года будет продолжаться и 1 января. Со сцены на Софийской площади с Новым годом будут поздравлять «Kyiv Fantastic Orchestra», Barleben и Андрей Стукало. Концерт начнется в 17:00.

Также немало людей решили встретить Новый год на Контрактовой площади. По информации организаторов, в новогоднюю ночь здесь было более 40 тыс киевлян и гостей столицы.

Помимо этого в этом году программа новогодних и рождественских праздников в Киеве содержит 15 тематических событий, в рамках которых происходит не менее 100 различных мероприятий. Кроме того, в течение праздничного периода в районах города запланировано более 250 тематических мероприятий, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее националисты собираются на ежегодный марш в Киеве

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Киев, Новый год, Софиевская площадь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь