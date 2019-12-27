Более 100 тыс человек встретили Новый год на Софиевкой площади в Киеве.

Более 100 тыс киевлян и гостей столицы встречали Новый 2020 на Софийской площади, где состоялся грандиозный концерт с участием популярных украинских исполнителей. Об этом сообщает КГГА на официальном сайте.

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Празднование Нового года будет продолжаться и 1 января. Со сцены на Софийской площади с Новым годом будут поздравлять «Kyiv Fantastic Orchestra», Barleben и Андрей Стукало. Концерт начнется в 17:00.

Также немало людей решили встретить Новый год на Контрактовой площади. По информации организаторов, в новогоднюю ночь здесь было более 40 тыс киевлян и гостей столицы.

Помимо этого в этом году программа новогодних и рождественских праздников в Киеве содержит 15 тематических событий, в рамках которых происходит не менее 100 различных мероприятий. Кроме того, в течение праздничного периода в районах города запланировано более 250 тематических мероприятий, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее националисты собираются на ежегодный марш в Киеве

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