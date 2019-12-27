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В Киеве стартовал марш в честь юбилея Бандеры

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Полиция усилила меры безопасности в столице в связи с проведением марша. Перекрыто движение автомобилей на некоторых участках.
На марш собрались примерно 300 националистов
На марш собрались примерно 300 националистов
Сегодня
 
В Киеве в среду, 1 января, в 18:00 стартовал марш в честь 111 годовщины со дня рождения Степана Бандеры, фото мероприятия публикует Сегодня.
 
Шествие началось из парка им.Шевченко, где собралось около 300 участников. Они развернули большой портрет Бандеры.
 
Участникам шествия раздают факелы, всего зажгут около 50 факелов. Впереди шествия идут барабанщики.
 
 
В связи с акцией на проезжей части на улице Владимирской образовалась пробка. Троллейбус пропустили только после настоятельных просьб.
 
Правоохранители усилили меры безопасности в центре города. Ведется открытая видеосъемка из автомобиля. Еще копы перекрыли движение транспорта по улице Владимирской.
 
 
"За порядком во время запланированной шествия по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в усиленном режиме следят работники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акции", – говорится в сообщени полицейских.
 
Как писал Корреспондент, новый глава Института нацпамяти Антон Дробович заявил, что власти должны не навязывать Степана Бандеру и Романа Шухевича как героев, а разъяснять их роль в становлении государства Украина.

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Теги: Киев, Бандера, марш, националисты
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Источник: korrespondent.net

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