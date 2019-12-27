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В Киеве пьяный мужчина разлил два казана с глинтвейном

Комментариев: 2
В центре Киева мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разлил два казана с глинтвейном, пострадал ребенок.
В Киеве пьяный мужчина разлил два казана с глинтвейном
© facebook.com/KyivOperativ
Фото 1/5
  • Пьяный мужчина разивший два казана глинтвейна
  • Пьяный мужчина разивший два казана глинтвейна
  • Пьяный мужчина разивший два казана глинтвейна
  • Пьяный мужчина разивший два казана глинтвейна
  • Скриншот
В Киеве пьяный мужчина разлил два казана с глинтвейном
Пьяный мужчина разивший два казана глинтвейна
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В центре Киева, на Контрактовой площади, мужчина в состоянии алкогольного опьянения разлил два казана с глинтвейном, в результате инцидента ожоги получили продавец, покупатели и семилетний ребенок, проходящий мимо. Об этом сообщает “Киев Оперативный“ у себя в Facebook

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По словам свидетелей, непонятно, сделал мужчина это случайно или специально. Сам мужчина все отрицает.

“Докажите, делайте экспертизу, и вообще, документов на этот алкоголь нет“, – заявлял пьяный мужчина.

Случай произошел в среду вечером, 1 января. С инцидентом разбирается полиция.

Напомним, ранее более 100 тыс человек встретили Новый год на Софиевкой площади.

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Теги: Киев, Глинтвейн, Праздники, Новый год
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Комментариев (2)
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Конфузий    02.01.2020, 11:57
Оценка:  +1
Конфузий
Если простой прохожий разлил чужой кипяток, то нужно наказывать тех, кто организовал эту "торговлю" без соблюдения мер безопасности. А то, что пострадал ребенок - ну так нечего с детьми в эти гадючники переться.
zadneprohodchik    02.01.2020, 11:49
Оценка:  +1
zadneprohodchik
ниче ему не будет
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