В центре Киева мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разлил два казана с глинтвейном, пострадал ребенок.

В Киеве пьяный мужчина разлил два казана с глинтвейном

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В Киеве пьяный мужчина разлил два казана с глинтвейном

В центре Киева, на Контрактовой площади, мужчина в состоянии алкогольного опьянения разлил два казана с глинтвейном, в результате инцидента ожоги получили продавец, покупатели и семилетний ребенок, проходящий мимо. Об этом сообщает “Киев Оперативный“ у себя в Facebook.

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По словам свидетелей, непонятно, сделал мужчина это случайно или специально. Сам мужчина все отрицает.

“Докажите, делайте экспертизу, и вообще, документов на этот алкоголь нет“, – заявлял пьяный мужчина.

Случай произошел в среду вечером, 1 января. С инцидентом разбирается полиция.

Напомним, ранее более 100 тыс человек встретили Новый год на Софиевкой площади.

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