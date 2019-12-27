Авто посреди тротуара: В Киеве СБУ-шник стал героем парковки

Нарушитель перекрыл дорогу к переходному переходу.

В Киеве сотрудник департамента “К“ Службы безопасности Украины был замечен на неправильной парковке автомобиля.

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Фото автомобиля посреди тротуара опубликовал спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук на своей странице в Facebook.

Сообщается, что горе-водитель припарковал авто на тротуаре, перекрыв доступ к пешеходному переходу и нарушив правила дорожного движения.

Авто принадлежит сотруднику СБУ facebook.com/mykhailo.makaruk

Хотелось бы передать привет Службе безопасности Украины, а именно департаменту “К“. Научите, пожалуйста, своего сотрудника парковаться, и пусть он изучит ПДД, - написал Макарук.

Фото опубликовал журналист facebook.com/mykhailo.makaruk

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Между тем, по снимкам точно нельзя определить, что владелец авто - сотрудник СБУ.

Напомним, Юзик разозлил сеть хамским поведением. В сети появилось фото неправильно припаркованного автомобиля народного депутата от “Слуги народа“ Юрия Корявченкова (“Юзика“ из Квартала).

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