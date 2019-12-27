Авто посреди тротуара: В Киеве СБУ-шник стал героем парковки
В Киеве сотрудник департамента “К“ Службы безопасности Украины был замечен на неправильной парковке автомобиля.
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Фото автомобиля посреди тротуара опубликовал спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук на своей странице в Facebook.
Сообщается, что горе-водитель припарковал авто на тротуаре, перекрыв доступ к пешеходному переходу и нарушив правила дорожного движения.
Хотелось бы передать привет Службе безопасности Украины, а именно департаменту “К“. Научите, пожалуйста, своего сотрудника парковаться, и пусть он изучит ПДД, - написал Макарук.
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Между тем, по снимкам точно нельзя определить, что владелец авто - сотрудник СБУ.
Напомним, Юзик разозлил сеть хамским поведением. В сети появилось фото неправильно припаркованного автомобиля народного депутата от “Слуги народа“ Юрия Корявченкова (“Юзика“ из Квартала).
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