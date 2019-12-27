Киевлян просят не выбрасывать ёлки: КГГА придумала, что с ними делать

Выполнившие свою задачу елки переработают в мульчу для городских парков.

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В Киевской городской госадминистрации призвали киевлян сдавать новогодние елки на специальные приемные пункты вместо того, чтобы просто выбрасывать их. Список приемных пунктов опубликован на сайте КГГА.

Собранные деревья переработают в щепку на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений, - сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малёваный.

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Отмечается также, что площадки для сбора новогодних ёлок были подготовлены на территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.

Напомним, в Одессе торговцы бросили на улицах тысячи непроданных елок. Коммунальщики возмущены, городские чиновники обещают сделать выводы.

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