Стали известны подробности стрельбы на Печерске в новогоднюю ночь
Два человека поучили ранения в результате стрельбы в Печерском районе Киева в новогоднюю ночь. В полиции Киева рассказали подробности инцидента.
Читай также: В Киеве пьяный мужчина разлил два казана с глинтвейном
Сообщается, что между двумя компаниями молодых людей произошла ссора, которая переросла в драку. В это время один из участников конфликта несколько раз выстрелил в опонентов из травматического пистолета.
В результате стрельбы, два человека получили касательные ранения в различные части тела, медики оказали им необходимую помощь.
В полиции открыли уголовное производство по статье 296, ч.4 УКУ (Хулиганство). Стрелявшему грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве неизвестные в масках обстреляли рынок.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.