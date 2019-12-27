Стали известны подробности стрельбы на Печерске в новогоднюю ночь

В полиции Киева рассказали подробности драки со стрельбой в новогоднюю ночь.

Два человека поучили ранения в результате стрельбы в Печерском районе Киева в новогоднюю ночь. В полиции Киева рассказали подробности инцидента.

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Сообщается, что между двумя компаниями молодых людей произошла ссора, которая переросла в драку. В это время один из участников конфликта несколько раз выстрелил в опонентов из травматического пистолета.

В результате стрельбы, два человека получили касательные ранения в различные части тела, медики оказали им необходимую помощь.



В полиции открыли уголовное производство по статье 296, ч.4 УКУ (Хулиганство). Стрелявшему грозит до 7 лет лишения свободы.



Напомним, в Киеве неизвестные в масках обстреляли рынок.

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