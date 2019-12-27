В Киеве пьяный водитель заснул на месте ДТП

Водитель врезался в припаркованный автомобиль и решил поспать на месте аварии.

Водитель совершил ДТП и решил поспать рядом с местом происшествия Патрульная полиция Киева

Утром, 1 января, пьяный водитель за рулем автомобиля Volkswagen врезался в припаркованный Suzuki, а затем вышел из машины и лег рядом на землю поспать. Инцидент произошел на улице Тургеневской, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

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Прибывшие на место ДТП полицейские обнаружили лежащего возле машины пьяного нарушителя. 57-летний водитель был в неадекватном состоянии и не смог вспомнить, что случилось и как он оказался на месте происшествия.



Правоохранители выяснили, что нетрезвый водитель Volkswagen потерял управление над авто и врезался в припаркованный автомобиль Suzuki. От удара машина нарушителя перевернулась на бок. К счастью, никто не пострадал.





Напомним, под Николаевом микроавтобус перевернулся во время побега от полиции.

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