Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве пьяный водитель заснул на месте ДТП

Комментариев: 0
Водитель врезался в припаркованный автомобиль и решил поспать на месте аварии.
Водитель совершил ДТП и решил поспать рядом с местом происшествия
Водитель совершил ДТП и решил поспать рядом с местом происшествия
Патрульная полиция Киева

Утром, 1 января, пьяный водитель за рулем автомобиля Volkswagen врезался в припаркованный Suzuki, а затем вышел из машины и лег рядом на землю поспать. Инцидент произошел на улице Тургеневской, сообщили в пресс-службе столичной полиции. 

Читай также: Опубликовано видео бессмысленной аварии с Mustang под Киевом

Прибывшие на место ДТП полицейские обнаружили лежащего возле машины пьяного нарушителя. 57-летний водитель был в неадекватном состоянии и не смог вспомнить, что случилось и как он оказался на месте происшествия.

Правоохранители выяснили, что нетрезвый водитель Volkswagen потерял управление над авто и врезался в припаркованный автомобиль Suzuki. От удара машина нарушителя перевернулась на бок. К счастью, никто не пострадал.


Напомним, под Николаевом микроавтобус перевернулся во время побега от полиции.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ДТП, Киев, пьяный водитель, авария
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь