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На выезде из Киева нашли тело мужчины, повешенного на шнурках

Комментариев: 3
Тело погибшего нашли в лесополосе на выезде из Киева.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos

2 января прохожий нашел тело повешанного мужчины в лесополосе на выезде из Киева. Мужчина был повешен на петле из шнурков. Об этом сообщает Информатор. 

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Приехавшие на место полицейские установили, что погибшему было примерно 45 лет. Веревка, на которой нашли повешенного, была сделана из шнурков, а второй конец  был прикреплен к дереву.

Сообщается, что по предварительной информации, следов насильственной смерти на теле мужчины не было обнаружено. Ведутся следственные действия. 

Напомним, стали известны подробности стрельбы на Печерске в новогоднюю ночь.

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Теги: лксополоса, повешенный, шнурки, Киев
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Комментариев (3)
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Из_бана    03.01.2020, 11:59
Оценка:  0
Из_бана
"Веревка, на которой нашли повешенного, была сделана из шнурков, а второй конец был прикреплен к дереву."

Писать больше не о чем. Новостей во всем Киеве нет.
Вшивая_Вышиванка    03.01.2020, 11:45
Оценка:  -3
Вшивая_Вышиванка
БМ, вы вообще головой поехали постить всякую куйню за 2 сентября?)
Вшивая_Вышиванка    03.01.2020, 11:46
Оценка:  -3
Вшивая_Вышиванка
Похмилились бы уже)
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