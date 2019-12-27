На выезде из Киева нашли тело мужчины, повешенного на шнурках
Тело погибшего нашли в лесополосе на выезде из Киева.
2 января прохожий нашел тело повешанного мужчины в лесополосе на выезде из Киева. Мужчина был повешен на петле из шнурков. Об этом сообщает Информатор.
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Приехавшие на место полицейские установили, что погибшему было примерно 45 лет. Веревка, на которой нашли повешенного, была сделана из шнурков, а второй конец был прикреплен к дереву.
Сообщается, что по предварительной информации, следов насильственной смерти на теле мужчины не было обнаружено. Ведутся следственные действия.
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