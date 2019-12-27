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В Киеве пьяный харьковчанин сломал палец патрульному

Комментариев: 1
Дебоширу грозит до двух лет тюрьмы за свою пьяную выходку.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фейсбук полиции Киева

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В Киеве во время административного задержания правонарушителя полицейский получил телесные повреждения. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в столице.

2 января в столичную полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на проспекте Валерия Лобановского неизвестный стоит на проезжей части и мешает движению автомобилей. На вызов выехал экипаж патрульной полиции.

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Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, прибыв по адресу, патрульные обнаружили мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и высказывался нецензурной бранью:

Для составления протокола за пребывание в общественном месте в пьяном виде сотрудники патрульной полиции приняли решение об административном задержании фигуранта. Правонарушитель начал сопротивляться, толкал полицейских. В результате при задержании один из правоохранителей получил телесные повреждения в виде сломанного пальца руки, - сообщили в полиции.

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Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 40-летний уроженец Харьковской области.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, судом избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, на Закарпатье отец и сын напали на двух копов. Подозреваемых в краже 5 тысяч гривен пришлось успокаивать спецсредствами.

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Теги: Киев, пьяный, полиция
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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    03.01.2020, 13:16
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Можно и не сажать хулигана, а пару рук сломать. В следующий раз умнее будет.
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