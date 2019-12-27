В Киеве пьяный харьковчанин сломал палец патрульному

Дебоширу грозит до двух лет тюрьмы за свою пьяную выходку.

Читай также: На выезде из Киева нашли тело мужчины, повешенного на шнурках

В Киеве во время административного задержания правонарушителя полицейский получил телесные повреждения. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в столице.

2 января в столичную полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на проспекте Валерия Лобановского неизвестный стоит на проезжей части и мешает движению автомобилей. На вызов выехал экипаж патрульной полиции.

Читай также: В Киеве пьяный водитель заснул на месте ДТП

Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, прибыв по адресу, патрульные обнаружили мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и высказывался нецензурной бранью:

Для составления протокола за пребывание в общественном месте в пьяном виде сотрудники патрульной полиции приняли решение об административном задержании фигуранта. Правонарушитель начал сопротивляться, толкал полицейских. В результате при задержании один из правоохранителей получил телесные повреждения в виде сломанного пальца руки, - сообщили в полиции.

Читай также: Под Николаевом депутат с пистолетом угрожал патрульным

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 40-летний уроженец Харьковской области.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, судом избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, на Закарпатье отец и сын напали на двух копов. Подозреваемых в краже 5 тысяч гривен пришлось успокаивать спецсредствами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.