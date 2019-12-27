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В Киеве на Васильковской произошло серьезное ДТП, столкнулись 3 авто

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Тело погибшего мужчины из салона авто вырезали спасатели.
В Киеве на Васильковской произошло серьезное ДТП, столкнулись 3 авто
В Киеве на Васильковской произошло серьезное ДТП, столкнулись 3 авто
Информатор

В Киеве на перекрестке улиц Васильковской и Бурмистенко столкнулись 3 автомобиля - Mercedes, BMW и Hyundai. В результате аварии на месте скончался мужчина, его тело вырезали спасатели. Об этом сообщает Информатор. 

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“По словам водителя Hyundai, ему на встречу ехал Mercedes, а с Бурмистенко выезжал BMW, который ударил Mercedes. От столкновения Mercedes выбросило на полосу встречного движения, где в него врезался Hyundai“ - говорится в сообщении. 

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В результате удара водителя Mercedes зажало в салоне, он погиб на месте ДТП. Также травмы получила женщина-пассажир Hyundai. Она госпитализирована. На месте работают правоохранители. 

Ранее сообщалось о том, что в Киеве пьяный харьковчанин сломал палец патрульному.

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Теги: Киев, васильковская, ДТП, Погибший
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