В Киеве 60-летний "продюсер" изнасиловал студентку

60-летний мужчина представился известным продюсером и предложил девушке трудоустройство.

В Киеве 60-летний мужчина был арестован за изнасилование 18-летней студентки. Соответствующее решение по ходатайству Киевской местной прокуратуры №2 принял суд. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Об этом сообщает прокуратура.

Читай также: В центре Запорожья военный пытался изнасиловать двух женщин

“Насильником оказался мужчина 1959 года рождения, который познакомился с жертвой в вагоне поезда, представившись известным продюсером. В дальнейшем под предлогом трудоустройства мужчина заманил доверчивую студентку к себе в квартиру, где опоил и изнасиловал“ - говорится в сообщении.

Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные жертвы псевдопродюсера

Читай также: На Львовщине отец изнасиловал малолетнюю дочь

“Прокурорами согласовано сообщение о подозрении злоумышленнику по ч 2 ст 152 УК Украины. Подозреваемому грозит заключение на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, под Черниговом мужчина регулярно насиловал несовершеннолетнюю дочь. Горе-отец задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.