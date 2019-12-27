Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве 60-летний "продюсер" изнасиловал студентку

Комментариев: 2
60-летний мужчина представился известным продюсером и предложил девушке трудоустройство.
В Киеве 60-летний "продюсер" изнасиловал студентку
В Киеве 60-летний "продюсер" изнасиловал студентку
Прокуратура

В Киеве 60-летний мужчина был арестован за изнасилование 18-летней студентки. Соответствующее решение по ходатайству Киевской местной прокуратуры №2 принял суд. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Об этом сообщает прокуратура. 

Читай также: В центре Запорожья военный пытался изнасиловать двух женщин

“Насильником оказался мужчина 1959 года рождения, который познакомился с жертвой в вагоне поезда, представившись известным продюсером. В дальнейшем под предлогом трудоустройства мужчина заманил доверчивую студентку к себе в квартиру, где опоил и изнасиловал“ - говорится в сообщении. 

Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные жертвы псевдопродюсера

Читай также: На Львовщине отец изнасиловал малолетнюю дочь

 “Прокурорами согласовано сообщение о подозрении злоумышленнику по ч 2 ст 152 УК Украины. Подозреваемому грозит заключение на срок от 5 до 10 лет. 

Напомним, под Черниговом мужчина регулярно насиловал несовершеннолетнюю дочь. Горе-отец задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Киев, продюсер, изнасилование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
GreenPeace!    03.01.2020, 15:25
Оценка:  0
GreenPeace!
) девочка лягла под “миллионера»,а узнав обратное:подала заяву))) блин,сколько себя знаю,к незнакомым мужикам никто не ходила в гости)))позорище
GreenPeace!    03.01.2020, 15:27
Оценка:  0
GreenPeace!
Мда,девки приезжие ради денег,верят в сказки и готовы на все.На работе у меня приезжие,подлейшие люди.Не все,но пару кадров есть
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь