Мечта Президента: в Киеве могут появиться улицы Асфальтированная и Освещенная

Гражданский активист предлагает воплотить мечту президента и переименовать ряд столичных улиц, чтобы объединить страну.

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Улицу Пушкинскую в самом центре Киева предлагают переименовать в Асфальтированную. Электронная петиция с соответствующим предложением появилась на сайте Киевсовета.

Инициатором зарегистрированной 2 января петиции стал гражданский и политический активист партии ВО “Свобода” Александр Аронец.

С целью объединения общества, ради преодоления различий, чтобы быть единой страной каждый день, предлагаю переименовать улицу Пушкинскую в Киеве в улицу Асфальтированную. Метро “Льва Толстого” предлагается переименовать в метро Освещенное. Улицу Московскую – в Неважную. Нет разницы, поэтому такие названия топонимов должны нас объединить, – говорится в тексте петиции.

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На момент написания новости она собрала более 400 подписей из 10 тысяч необходимых для ее рассмотрения городскими властями.

На своей странице в Facebook Александр Аронец подтвердил, что выступил с подобной инициативой после новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, в своем праздничном обращении глава государства заявил, что все украинцы представляют будущее страны одинаково. Это будущее, в котором не имеет значения, как называются улицы, и кому установлены памятники.

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