Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Тройное ДТП в Киеве: есть погибший

Комментариев: 0
При развороте на улице Васильковской автомобиль врезался в другую машину, которую отбросило на третий проезжавший мимо автомобиль. В результате происшествия один человек погиб, еще один госпитализирован.
В Киеве столкнулись три автомобиля
В Киеве столкнулись три автомобиля
facebook.com/UA.KyivPolice

В Голосеевском районе Киева в результате ДТП погиб один человек, а еще один - госпитализирован с травмами. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 3 января.

Водитель BMW выполнял поворот с улицы Бурмистенка на Васильковскую. В результате маневра он столкнулся с Mercedes, который ехал по главной дороге улицы Васильковская, и его отбросило на автомобиль Hyundai. Из-за полученных травм водитель Mercedes погиб до приезда врачей. Также с травмой грудной клетки в больницу госпитализировали пассажирку авто Hyundai.

Авария произошла на улице Васильковской, водителя BMW задержали. На месте происшествия работают следователи и устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, что ранее в Днепре из-за собаки перевернулось авто. Водитель не справился с управлением при выполнении опасного маневра из-за перебегающей дорогу собаки.

Также сообщалось, что в Киеве фура раздавила легковушку с водителем. При обгоне грузовик стало сносить с дороги, он сбил отбойник и перевернулся на бок прямо на авто, которое двигалось во встречном направлении.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, ДТП, полиция, пострадавшие, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь