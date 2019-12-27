Тройное ДТП в Киеве: есть погибший

При развороте на улице Васильковской автомобиль врезался в другую машину, которую отбросило на третий проезжавший мимо автомобиль. В результате происшествия один человек погиб, еще один госпитализирован.

В Голосеевском районе Киева в результате ДТП погиб один человек, а еще один - госпитализирован с травмами. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 3 января.

Водитель BMW выполнял поворот с улицы Бурмистенка на Васильковскую. В результате маневра он столкнулся с Mercedes, который ехал по главной дороге улицы Васильковская, и его отбросило на автомобиль Hyundai. Из-за полученных травм водитель Mercedes погиб до приезда врачей. Также с травмой грудной клетки в больницу госпитализировали пассажирку авто Hyundai.

Авария произошла на улице Васильковской, водителя BMW задержали. На месте происшествия работают следователи и устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, что ранее в Днепре из-за собаки перевернулось авто. Водитель не справился с управлением при выполнении опасного маневра из-за перебегающей дорогу собаки.

Также сообщалось, что в Киеве фура раздавила легковушку с водителем. При обгоне грузовик стало сносить с дороги, он сбил отбойник и перевернулся на бок прямо на авто, которое двигалось во встречном направлении.

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