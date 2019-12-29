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Бросался на людей, бил чужие авто: В Киеве неадекват устроил переполох

Комментариев: 3
Мужчина был под воздействием алкоголя.
Фото с места событий
Фото с места событий
Киев Оперативный

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В Киеве на улице Михаила Донца, 2а, неадекватный мужчина в состоянии алкогольного состояния устроил настоящий переполох. Он хотел сесть за руль, бил чужие авто и бросался на людей.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Телеграм.

Бухое существо, похожее на человека, нажралось так, что совсем себя не контролирует - пытался сесть за руль и бил чужую машину. Разве таким место среди нормальных людей? - написал автор публикации.

Также в паблике появилось видео поведения неадекватного мужчины. 

Внимание!!! Видео содержит ненормативную лексику, строго 18+

Напомним, в Киеве неадекват с топором наказал “героя парковки“. Нарушения правил дорожного движения со стороны водителя BMW полицейские не обнаружили.

 

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Теги: неадекват, видео, Киев
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Комментариев (3)
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Boxelohos    04.01.2020, 14:05
Оценка:  +4
Boxelohos
ХА, Я СНОВА С ВАМИ! ПОЛК АНТИБЕСА АКТИВИЗИРОВАЛСЯ (СМ. НОВОСТЬ "СБУ ПРЕСЕКЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОТОФЕРМЫ ФСБ", ГДЕ ОН С 3 ДО 6 УТРА! НАКРУТИЛ СЕБЕ БОЛЬШЕ 100 ПЛЮСОВ К КОММЕНТУ) ТАК ОНИ СОЗДАЮТ ИЛЛЮЗИЮ, ЧТО ЭТО ОБЩЕЕ МНЕНИЕ. НЕ ВЕДИТЕСЬ
Ivanez    04.01.2020, 14:04
Оценка:  +4
Ivanez
И вот такие ходят на выборы, а потом 73%
Вшивая_Вышиванка    04.01.2020, 13:55
Оценка:  -6
Вшивая_Вышиванка
Это не адекват, а херой, подарите ем Ф-1, и он обретёт покой))
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