Бросался на людей, бил чужие авто: В Киеве неадекват устроил переполох
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В Киеве на улице Михаила Донца, 2а, неадекватный мужчина в состоянии алкогольного состояния устроил настоящий переполох. Он хотел сесть за руль, бил чужие авто и бросался на людей.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Телеграм.
Бухое существо, похожее на человека, нажралось так, что совсем себя не контролирует - пытался сесть за руль и бил чужую машину. Разве таким место среди нормальных людей? - написал автор публикации.
Также в паблике появилось видео поведения неадекватного мужчины.
Внимание!!! Видео содержит ненормативную лексику, строго 18+
Напомним, в Киеве неадекват с топором наказал “героя парковки“. Нарушения правил дорожного движения со стороны водителя BMW полицейские не обнаружили.
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