Бросался на людей, бил чужие авто: В Киеве неадекват устроил переполох

Мужчина был под воздействием алкоголя.

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В Киеве на улице Михаила Донца, 2а, неадекватный мужчина в состоянии алкогольного состояния устроил настоящий переполох. Он хотел сесть за руль, бил чужие авто и бросался на людей.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Телеграм.

Бухое существо, похожее на человека, нажралось так, что совсем себя не контролирует - пытался сесть за руль и бил чужую машину. Разве таким место среди нормальных людей? - написал автор публикации.

Также в паблике появилось видео поведения неадекватного мужчины.

Внимание!!! Видео содержит ненормативную лексику, строго 18+

Напомним, в Киеве неадекват с топором наказал “героя парковки“. Нарушения правил дорожного движения со стороны водителя BMW полицейские не обнаружили.

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