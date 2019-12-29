Виновника смертельного ДТП на Васильковской в Киеве арестовали

Им оказался 24-летний россиянин, который спровоцировал аварию, нарушив ПДД при развороте. Накануне в результате тройного ДТП погиб один человек, еще один был госпитализирован с травмами.

Водителя, спровоцировавшего накануне смертельное ДТП на улице Васильковской в Киеве, арестовали на два месяца. Соответствующее решение вынес Шевченковский районный суд Киева, передает пресс-служба прокуратуры столицы в субботу, 4 января.

Водителя автомобиля BMW X5 арестовали на два месяца по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Виновником ДТП является 24-летний россиянин, уроженец Республики Кабардино-Балкария. Гражданину РФ грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Напомним, что ранее под Ровно в лобовом столкновении погибли два водителя. Один из мужчин погиб на месте. Другого пытались спасти медики, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Также сообщалось, что в аварии на Киевщине погиб спасатель ГСЧС. Микроавтобус Mercedes Sprinter выехал за пределы проезжей части и влетел в дерево. Погибли два человека.

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