На съемной квартире в Киеве нашли два трупа

Женщина сдала свою квартиру молодой паре на Новый год. Затем ей пришло сообщение, что они покинут квартиру раньше, чем планировалось. Когда женщина пришла в квартиру, она обнаружила тела парня и девушки в шкафу на балконе.

В Киеве в съемной квартире нашли два тела Корреспондент.net (архивное фото)

В Киеве на съемной квартире обнаружили два трупа. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook в субботу, 4 января.

Хозяйка квартиры сдает ее поденно. На новогодние праздники квартиру сняла молодая пара. 3 января квартирант якобы прислал хозяйке сообщение, что они с девушкой раньше покинут жилье.

Когда женщина пришла в квартиру, чтобы убрать, она нашла тела парня и девушки в шкафу на балконе. Ноги девушки были связаны скотчем. На месте работает полиция.

Напомним, что ранее в центре Киева нашли труп и живую женщину без пальца. Все случилось из-за того, что бездомные, которые также проживают в этом здании, ограбили пострадавшую женщину.

Также сообщалось, что в Киеве нашли авто и труп девушки. Рядом с полураздетым телом стоял открытый автомобиль Honda, который едва не съехал в озеро.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet