На съемной квартире в Киеве нашли два трупа
В Киеве на съемной квартире обнаружили два трупа. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook в субботу, 4 января.
Хозяйка квартиры сдает ее поденно. На новогодние праздники квартиру сняла молодая пара. 3 января квартирант якобы прислал хозяйке сообщение, что они с девушкой раньше покинут жилье.
Когда женщина пришла в квартиру, чтобы убрать, она нашла тела парня и девушки в шкафу на балконе. Ноги девушки были связаны скотчем. На месте работает полиция.
Напомним, что ранее в центре Киева нашли труп и живую женщину без пальца. Все случилось из-за того, что бездомные, которые также проживают в этом здании, ограбили пострадавшую женщину.
Также сообщалось, что в Киеве нашли авто и труп девушки. Рядом с полураздетым телом стоял открытый автомобиль Honda, который едва не съехал в озеро.
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