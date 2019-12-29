Появились подробности двойного убийства в Киеве
В арендованной квартире нашли два связанных трупа. Убитыми оказались две пропавшие девушки.
Правоохранители Киева устанавливают обстоятельства двойного убийства в Подольском районе столицы, начато уголовное производство, сообщает пресс-служба Нацполиции в субботу, 4 января.
"Тела двух девушек обнаружили в одной из квартир на улице Кирилловской. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство и начато досудебное расследование", – говорится в сообщении.
Личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения. Для установления окончательной причины смерти тела пострадавших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
По данным Информатора, трагедия произошла по адресу улица Кирилловская, 127. Жуткую находку обнаружили в шкафу на балконе квартиры. Там лежали трупы девушек, их тела были связаны и изрезаны острым предметом.
Сообщается, что обе девушки были объявлены пропавшими со 2 января.
Сообщается, что обе девушки были объявлены пропавшими со 2 января.
Напомним, информация о преступлении поступила в полицию от киевлянки. Женщина сообщила, что в собственной квартире, которую она сдавала в аренду на новогодние праздники, обнаружила два тела.
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