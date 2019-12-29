Появились подробности двойного убийства в Киеве

В арендованной квартире нашли два связанных трупа. Убитыми оказались две пропавшие девушки.



Правоохранители Киева устанавливают обстоятельства двойного убийства в Подольском районе столицы, начато уголовное производство, сообщает пресс-служба Нацполиции в субботу, 4 января.



"Тела двух девушек обнаружили в одной из квартир на улице Кирилловской. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство и начато досудебное расследование", – говорится в сообщении.



Личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения. Для установления окончательной причины смерти тела пострадавших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу.



Начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.



Напомним, информация о преступлении поступила в полицию от киевлянки. Женщина сообщила, что в собственной квартире, которую она сдавала в аренду на новогодние праздники, обнаружила два тела

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