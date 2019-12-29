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Появились подробности двойного убийства в Киеве

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В арендованной квартире нашли два связанных трупа. Убитыми оказались две пропавшие девушки.
В Киеве произошло жуткое двойное убийство
В Киеве произошло жуткое двойное убийство
facebook.com/dtp.kiev.ua

Правоохранители Киева устанавливают обстоятельства двойного убийства в Подольском районе столицы, начато уголовное производство, сообщает пресс-служба Нацполиции в субботу, 4 января.
 
"Тела двух девушек обнаружили в одной из квартир на улице Кирилловской. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство и начато досудебное расследование", – говорится в сообщении.
 
Личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения. Для установления окончательной причины смерти тела пострадавших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
 
Начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
 
По данным Информатора, трагедия произошла по адресу улица Кирилловская, 127. Жуткую находку обнаружили в шкафу на балконе квартиры. Там лежали трупы девушек, их тела были связаны и изрезаны острым предметом.

Сообщается, что обе девушки были объявлены пропавшими со 2 января. 

 
Напомним, информация о преступлении поступила в полицию от киевлянки. Женщина сообщила, что в собственной квартире, которую она сдавала в аренду на новогодние праздники, обнаружила два тела.

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Теги: Киев, фото, убийство, трупы
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Источник: korrespondent.net

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