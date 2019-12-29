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На выезде из Киева в ДТП легковушку порвало на части

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Чудом в аварии никто из людей серьезно не пострадал.
На выезде из Киева в ДТП легковушку порвало на части
© kiev.informator.ua
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На выезде из Киева в ДТП легковушку порвало на части
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Страшное ДТП случилось в ночь на 5 января на выезде из Киева. Хотя из людей никто серьезно не пострадал, автомобиль без преувеличения разорвало на части, сообщает “Информатор“.

На Новообуховской трассе Renault Logan ехал из столицы в сторону пригородных поселков. По непонятным причинам, автомобиль налетел на отбойник, и машину в буквальном смысле разорвало пополам. По одной из версий, водитель пытался уйти от столкновения с внезапно выбежавшим на дорогу бродячим псом.

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Сообщается, что водитель автомобиля чудом уцелел — левая сторона машины пострадала меньше всего. После пережитого мужчина был в состоянии шока, но явных физических травм не получил.

Машине повезло намного меньше: после аварии она превратилась в груду металлолома и ремонту уже не подлежит. То, что когда-то было автомобилем, увез эвакуатор.

Напомним, под Ровно в лобовом столкновении погибли два водителя. Один из мужчин умер на месте, другого пытались спасти медики, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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Теги: ДТП, Киев, Renault
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Комментариев (1)
LeonMaster    05.01.2020, 11:33
Оценка:  0
LeonMaster
Не томите, собачка жива?
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