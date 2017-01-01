В Киеве загорелся рейсовый автобус, в котором находились люди

Возле метро "Святошин" горел междугородний рейсовый автобус.

5 января, на проспекте Победы в Киеве, во время движения загорелся междугородний рейсовый автобус. Об этом сообщил Киев Оперативный.

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Инцидент произошел вблизи станции метро “Святошин“. В автобусе находились пассажиры, их всех удалось эвакуировать. Сообщается, что автобус погасили до приезда спасателей.





Напомним, в пожаре под Киевом погибли три человека.

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