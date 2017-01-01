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Подозреваемый в убийстве на Подоле отсидел 10 лет за изнасилование

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Правоохранители задержали мужчину и женщину на железнодорожном вокзале в Одессе.
Полиция задержала подозреваемых в двойном убийстве на Подоле
Полиция задержала подозреваемых в двойном убийстве на Подоле
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Мужчина, подозреваемый в совершении убийства двух девушек на Подоле в Киеве, ранее отсидел 10 лет за изнасилование. Об этом в комментарии ТСН сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

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6 января правоохранители задержали двух подозреваемых в жестоком убийстве. Мужчину и женщина арестовали по статье 208 УПК Украины на железнодорожном вокзале в Одессе. Их передали следственно-оперативной группе Киевской полиции. 

В полиции предполагают, что в арендованной квартире могла возникнуть ссора, в результате которой двух молодых девушек жестоко убили.

“Да, действительно, этот человек был ранее судим за изнасилование. Отсидел 10 лет. Эту информацию я могу подтвердить“, - отметил Крищенко.

Напомним, в Одессе задержали убийц двух девушек на Киевском Подоле.

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