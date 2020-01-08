В Киеве группа подростков, включая 14-летнюю девочку, убила мужчину

Подростки хотели ограбить прохожего, но не рассчитали силы и убили человека.

Утром 7 января подозреваемые были задержаны кадр из видео

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Группа подростков, включая 14-летнюю девочку, с целью ограбления убили мужчину в Киеве. Инцидент произошел на улице Маяковского на Троещине в Киеве, пишет “Киев Оперативный“.

Полицию вызвал жилец многоэтажки, который заметил, что подростки после нападения скрылись в соседнем подъезде.

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Утром 7 января подозреваемые были задержаны. Под стражу взяты двое юношей 19 лет, 16-летний подросток и 14-летняя девушка. Группа сдала еще двоих подельников: 17-летнего юношу и 30-летнего мужчину.

По словам злоумышленников, убивать мужчину они не планировали, хотел только ограбить его. Однако удар по голове оказался смертельным для жертвы.

Видео задержания подозреваемых:

Напомним, в Одесской области мужчину бросили в колодец. Хозяин дома поссорился с гостем и бросил его в старый колодец. Мужчину достали, но он умер в больнице.

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