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В Киеве группа подростков, включая 14-летнюю девочку, убила мужчину

Комментариев: 11
Подростки хотели ограбить прохожего, но не рассчитали силы и убили человека.
Утром 7 января подозреваемые были задержаны
Утром 7 января подозреваемые были задержаны
кадр из видео

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Группа подростков, включая 14-летнюю девочку, с целью ограбления убили мужчину в Киеве. Инцидент произошел на улице Маяковского на Троещине в Киеве, пишет “Киев Оперативный“.

Полицию вызвал жилец многоэтажки, который заметил, что подростки после нападения скрылись в соседнем подъезде.

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Утром 7 января подозреваемые были задержаны. Под стражу взяты двое юношей 19 лет, 16-летний подросток и 14-летняя девушка. Группа сдала еще двоих подельников: 17-летнего юношу и 30-летнего мужчину.

По словам злоумышленников, убивать мужчину они не планировали, хотел только ограбить его. Однако удар по голове оказался смертельным для жертвы.

Видео задержания подозреваемых:

Напомним, в Одесской области мужчину бросили в колодец. Хозяин дома поссорился с гостем и бросил его в старый колодец. Мужчину достали, но он умер в больнице.

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Теги: смерть, убийство, ограбление, подростки, Киев
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Комментариев (11)
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zadneprohodchik    08.01.2020, 12:22
Оценка:  0
zadneprohodchik
троя там ваще чекага 30х, торчки и алкашы одни лазят
Huper!    08.01.2020, 12:26
Оценка:  +5
Huper!
я прожил на Подоле 25 лет и последние 6 на Троещине. Так вот, на Контрактовой я и не такое видел, так что не умничай. В каждом районе есть свои "места"
Huper!    08.01.2020, 12:14
Оценка:  +5
Huper!
Свидетель - мразь. Вместо того что бы вызывать копов, могли бы всем головы проломить
Huper!    08.01.2020, 12:15
Оценка:  +6
Huper!
Понимаю что наминусуете, но они и не сядут никуда. В а будущем еще и не одна жертва будет
Шандор    08.01.2020, 12:13
Оценка:  -4
Шандор
Будущие гейрои ото.
Alkoholowe    08.01.2020, 12:07
Оценка:  +5
Alkoholowe
у-баны тупые...
Рики    08.01.2020, 12:03
Оценка:  +5
Рики
Дебилы, особенно 30-летний.
Pivkov3    08.01.2020, 11:51
Оценка:  -12
Pivkov3
это будущие АТОшники
Потому_что    08.01.2020, 11:45
Оценка:  +3
Потому_что
таких надо сразу убивать при попытке к бегству, это уже не люди.
BabaYul    08.01.2020, 11:36
Оценка:  -10
BabaYul
Подрастает достойная смена.
tetyalissa    08.01.2020, 11:40
Оценка:  -7
tetyalissa
это достойная смена ? Они же УБИЙЦЫ !!
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