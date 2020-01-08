Душил, бил ножом и насиловал: в Киеве напали на 19-летнюю девушку

Потерпевшей удалось вырваться и позвать помощь; сейчас она в больнице, а нападавший – в розыске.

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В Киеве неизвестный с ножом напал на 19-летнюю девушку. Пострадавшая с многочисленными ножевыми ранениями госпитализирована в больницу. Преступника ищут полицейские, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел на проспекте Лобановского около 00.20 7 января. Неизвестный мужчина избил девушку и пытался ее изнасиловать. На место были вызваны медики и полицейские, в том числе кинолог со служебной собакой, а также следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции.

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После проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к девушке подбежал неизвестный, ударил по голове и начал душить. Одновременно с этим, злоумышленник пытался изнасиловать потерпевшую и нанес ей в спину 17 ударов острым предметом (предварительно - ножом), один из которых задел легкие девушки.

Девушка смогла вырваться и дойти домой, а фигурант скрылся. 19-летнюю пострадавшую доставили в больницу с многочисленными ножевыми ранениями спины. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, - сказано в сообщении.

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Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 10 ч. 2 ст. 115 (оконченное покушение на умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления. Полицейские распространили описание и фоторобот нападавшего.

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Приметы мужчины: возраст 33-37 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо маленькое, худое, волосы русые, нос, глаза и губы средней формы. Был одет в черную прямую куртку с капюшоном, длиной до середины бедра и синие джинсы.

Напомним, в Киеве группа подростков, включая 14-летнюю девочку, убила мужчину. Подростки хотели ограбить прохожего, но не рассчитали силы и убили человека.

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