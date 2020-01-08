"Убили и спрятали в шкафу": Задержанным объявлено подозрение

Задержанных по подозрению в убийстве двух девушек доставили из Одессы в Киев.

Двум подозреваемым в жестоком убийстве на киевском Подоле прокуратура столицы объявила подозрение. Мужчину и девушку разыскали в Одессе и доставили в Киев.

Об этом сообщает прокуратура города Киева в Facebook.

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“Действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (Разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины.

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Напомним, подозреваемые арендовали квартиру на Подоле посуточно на новогодние праздники. После Нового года 34-летний мужчина попросил продлить срок аренды, а позже прислал СМС-сообщение, что срочно съезжает. На звонки пара больше не отвечала.

Погибшие девушки Информатор

Хозяева квартиры рассказали, что в жилище было чисто, однако двери шкафа на балконе закручены болтами. Оказалось, что внутри шкафа были тела двух девушек, которых разыскивали уже несколько суток.

Напомним, 4 января в арендованной квартире в Киеве нашли два тела. Убитыми оказались две пропавшие девушки 2000 и 2003 годов рождения. Тела погибших были связаны и изрезаны острым предметом.

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