В центре Киева заметили авто с номерами ФСБ России

В сети возмущаются тем, что "русскомирные" гости слишком вольготно чувствуют себя в Украине.

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В сеть выложили сделанную в центре Киева фотографию автомобиля, под номером которого на рамке написано “Федеральная служба безопасности России“. Снимок на своей страничке в Фейсбуке опубликовала киевлянка Оксана Дыхнич.

Фото сделано недалеко от Софиевского собора. Обратите внимание на рамочку под номером. Да, она наверняка сувенирная. Но это еще одно яркое свидетельство того, насколько спокойно „рускомирские“ упыри чувствуют себя в Украине, — пишет автор фото.

facebook.com/ksushanya/

facebook.com/ksushanya/

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Под этим постом интернет-пользователи оставили немало комментариев, обращая внимание на то, что количество авто с российскими номерами на дорогах Украины значительно увеличилось.

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Напомним, активисты вызвали полицию на выступление в Киеве российской журналистки, посещавшей Крым. Но вместо россиянки-нарушительницы границы полиция задержала самих активистов.

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