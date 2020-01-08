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В центре Киева заметили авто с номерами ФСБ России

Комментариев: 2
В сети возмущаются тем, что "русскомирные" гости слишком вольготно чувствуют себя в Украине.
Автомобиль с номерами ФСБ заметили в Киеве
Автомобиль с номерами ФСБ заметили в Киеве
facebook.com/ksushanya/

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В сеть выложили сделанную в центре Киева фотографию автомобиля, под номером которого на рамке написано “Федеральная служба безопасности России“. Снимок на своей страничке в Фейсбуке опубликовала киевлянка Оксана Дыхнич.

Фото сделано недалеко от Софиевского собора. Обратите внимание на рамочку под номером. Да, она наверняка сувенирная. Но это еще одно яркое свидетельство того, насколько спокойно „рускомирские“ упыри чувствуют себя в Украине, — пишет автор фото.

facebook.com/ksushanya/

facebook.com/ksushanya/

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Под этим постом интернет-пользователи оставили немало комментариев, обращая внимание на то, что количество авто с российскими номерами на дорогах Украины значительно увеличилось.

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Напомним, активисты вызвали полицию на выступление в Киеве российской журналистки, посещавшей Крым. Но вместо россиянки-нарушительницы границы полиция задержала самих активистов.

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Теги: Киев, ФСБ, автономера, Россия
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Комментариев (2)
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Goga19041984    08.01.2020, 15:36
Оценка:  -5
Goga19041984
Это наши друзья, мы украинцы любим россию, а свинорылые нет, но они не украинцы они быдло.
Izvestnaya    08.01.2020, 15:33
Оценка:  0
Izvestnaya
якщо стріляти картеччю або дробом з машини, щоб гільзи не повипадали та не треба було шукати, то це - справа декількох секунд і ніхто ніколи нікого не знайде. тільки треба обрати безлюдне місце. виродків можна залишити живими, щоб розповідали, що нехай щастить.
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