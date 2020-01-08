В Киеве две женщины похитили из ТЦ пожертвования для больного ребенка

Злоумышленницы вынесли из магазина ящик для пожертвований и украли его содержимое.

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На Рождество две женщины вынесли из столичного торгового центра “Магеллан“ ящик с пожертвованиями для больного ребенка. Об этом пишет “Информатор“ со ссылкой на представителя охранной компании.

Похитительницы забрали ящик для пожертвований около 20-00 7 января. Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда они выносили бокс с деньгами из торгового центра.

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Охранная фирма сразу же вызвала к месту полицию, а прибывшие полицейские в свою очередь составили протокол. Информации о том, что женщин задержали, пока нет. Детали случившегося выясняются.

Пустую коробку вскоре нашли в одном из переходов возле метро “Теремки“, недалеко от торгового центра.

Позднее пустой ящик нашли возле метро kiev.informator.ua

Напомним, в Днепре домушника задержали сразу после кражи. Соседка в дверной глазок увидела, как вор проникает в чужую квартиру и позвонила в полицию. Прибывшим патрульным осталось только надеть на вора наручники, когда он выходил из квартиры.

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