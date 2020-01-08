Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве две женщины похитили из ТЦ пожертвования для больного ребенка

Комментариев: 2
Злоумышленницы вынесли из магазина ящик для пожертвований и украли его содержимое.
Воровки попали на камеры наблюдения
Воровки попали на камеры наблюдения
kiev.informator.ua

Читай также: Угрожал пистолетом: во Львове поймали серийного грабителя

На Рождество две женщины вынесли из столичного торгового центра “Магеллан“ ящик с пожертвованиями для больного ребенка. Об этом пишет “Информатор“ со ссылкой на представителя охранной компании.

Похитительницы забрали ящик для пожертвований около 20-00 7 января. Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда они выносили бокс с деньгами из торгового центра.

Читай также: В Новоград-Волынском воры обокрали музей

Охранная фирма сразу же вызвала к месту полицию, а прибывшие полицейские в свою очередь составили протокол. Информации о том, что женщин задержали, пока нет. Детали случившегося выясняются.

Пустую коробку вскоре нашли в одном из переходов возле метро “Теремки“, недалеко от торгового центра.

Позднее пустой ящик нашли возле метро
Позднее пустой ящик нашли возле метро
kiev.informator.ua

Напомним, в Днепре домушника задержали сразу после кражи. Соседка в дверной глазок увидела, как вор проникает в чужую квартиру и позвонила в полицию. Прибывшим патрульным осталось только надеть на вора наручники, когда он выходил из квартиры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: кража, пожертвования, Киев, торговый центр
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    08.01.2020, 17:52
Оценка:  +1
Антибес
Песдежь для приезжих!Такое могло быть только в Калининграде,Калуге,Кирове,Красно даре,Костроме,...Но не в Киеве!Хватит здесь распространять кремлёвские байки!
SEMPENTY    08.01.2020, 17:35
Оценка:  0
SEMPENTY
Донецк гуляет....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь