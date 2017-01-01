Убийство двух девушек на Подоле: Стало известно, за что их убили

СМИ выяснили обстоятельства, при которых погибли 16-летняя Ева и 18-летняя Мария.

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Причиной убийства двух молодых девушек в Киеве 2 января стали корыстные мотивы. 19-летняя Елизавета Б. и 34-летний Сергей К., которых суд сегодня арестовал на два месяца без права залога, хотели просто ограбить своих жертв, но ограбление пошло не по плану, пишет издание “Факты“, не раскрывая источников этой информации.

Из официальных сообщений правоохранителей известно, что убийство было совершено из корыстных мотивов, но деталей произошедшего силовики не раскрывают. Однако журналисты “Фактов“ уверяют, что им эти подробности известны.

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16-летнюю Еву Л. и 18-летнюю Марию К. начали искать еще 2 января — через несколько часов после того, как они вышли в магазин и их мобильные перестали отвечать. По информации источников указанного издания, возле магазина на Дорогожичах девочки познакомились с Сергеем и Елизаветой, которые их пригласили к себе на съемную квартиру по улице Кирилловской, 127.

Как пишет издание, по словам подозреваемых, убийство они не планировали. Злоумышленники намеревались только развлечься с новыми знакомыми, а затем отобрать у них ценные вещи. Однако Мария и Ева оказали им сопротивление и даже якобы стали угрожать нападавшим. Это послужило поводом для убийства девочек.

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На следующий день, 3 января, преступная парочка, удалив самые заметные следы преступления и спрятав тела жертв в шкаф на балконе, съехала с квартиры. А уже 4 января хозяйка квартиры нашла трупы девочек.

Личности погибших правоохранители установили почти сразу, поскольку к тому моменту полиция уже искала их как без вести пропавших. Также сразу удалось установить и личность Елизаветы, поскольку она оставила хозяйке квартиры копию паспорта. Вскоре правоохранителям стал известен и второй подозреваемый. Ориентировки на них разослали по Украине и 6 января обоих подозреваемых задержали на вокзале в Одессе.

Подозреваемые в убийстве девушек Сергей К. и Елизавета Б. Киев Оперативный

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Подозреваемые завладели мобильными телефонами и украшениями (в основном — бижутерией) жертв, именно поэтому им инкриминируют убийство двух и более человек из корыстных мотивов. А поскольку сами арестованные утверждают, что хотели только отобрать ценности, то им также инкриминируют разбой.

Назначен ряд экспертиз, которые должны подтвердить или опровергнуть версии следствия и признательные показания арестованных. Также, поскольку Сергей К. ранее был судим за изнасилование, экспертиза проверит, не были ли изнасилованы погибшие девочки.

Напомним, сегодня суд арестовал на два месяца обоих подозреваемых в двойном убийстве на Подоле в Киеве. По инкриминируемым статьям преступной паре грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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