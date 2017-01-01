Суд арестовал подозреваемых в двойном убийстве в Киеве

Заседание суда проходило в закрытом режиме из-за того, что одна из убитых девушек несовершеннолетняя, и материалы дела могут описывать действия сексуального характера.

Суд избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве двух девушек в Подольском районе Киева. Об этом сообщает столичное управлене Нацполиции в среду, 8 января.

34-летнего и 19-летнюю подозреваемых арестовали на 60 суток без возможности внесения залога... Досудебное расследование продолжается, – говорится в сообщении.

В свою очередь ТСН сообщает, что во время заседания воздержался от комментариев и сказал только одну фразу: "Я признаю себя виновным лишь в том, что я защищал себя и лицо, которое было со мной".

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме. Такое решение судья принял из-за того, что одна из убитых девушек несовершеннолетняя, и материалы дела могут описывать действия сексуального характера.

Напомним, 4 января в одной из съемных квартир на столичном Подоле тела двух девушек – 16 и 19 лет. Хозяйка квартиры нашла их в шкафу и вызвала полицию. На убитых насчитали десятки ножевых ранений. Через два дня подозревамых в двойном убийстве задержали на вокзале в Одессе.

Напмонм, первым подозреваемым назван Сергей Ксьондзик, 1985 года рождения. Он из села Любитов на Волыни. Ранее неоднократно судимый. Его сообщница – Елизавета Бершацкая. Она 2000 года рождения, из селе Липняжка, в Кировоградской области.

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