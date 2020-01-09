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Не было шансов выжить: В Киеве мужчина выпал с девятого этажа

Комментариев: 1
Мужчина скончался на месте.
Мужчина утеплял квартиру
Мужчина утеплял квартиру
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В Шевченковском районе Киева мужчина выпал с девятого этажа и скончался от полученных травм на месте событий.

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Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на собственный информированный источник.

По предварительной информации, инцидент случился на улице Татарская, 3/2. Мужчина выполнял работы по утеплению квартиры, оступился и свалился вниз с девятого этажа.

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Прибывшие на место происшествия медики уже ничем не могли помочь, и лишь констатировали смерть.

Сообщается, что погибшему было 53 года, он является жителем Сумской области.

Напомним, в Луцке из окна 7 этажа выпали две 15-летние девочки. Одна школьница погибла, вторую сейчас пытаются спасти медики реанимационного отделения местной больницы.

 

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Теги: несчастный случай, Киев, смерть
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Комментариев (1)
МаксимУм    09.01.2020, 12:14
Оценка:  +6
МаксимУм
Страховка? Нет, не слышал... 9-й этаж, без элементарной верёвки на пояс...
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