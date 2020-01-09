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В Киеве пьяный водитель влетел в Национальную филармонию

Комментариев: 1
Пьяный водитель на автомобиле Ауди влетел в Национальную филармонию Украины.
Пьяный водитель въезжает в Национальную филармонию
Пьяный водитель въезжает в Национальную филармонию
facebook.com/kyivpatrol

Пьяный водитель совершил наезд на гранитный выступ подземного перехода и повредил фасад здания Национальной филармонии Украины. Об этом сообщает национальная полиция на своей странице в Facebook

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“Сегодня, около 6 часов утра на службу “102“ поступило сообщение о ДТП на Владимирском спуске. Очевидец происшествия рассказал полицейским, что автомобиль Audi врезался в здание филармонии“, - говорится в сообщении.

На месте происшествия инспекторы обнаружили водителя транспортного средства с явными признаками алкогольного опьянения. Полицейские предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, гражданин согласился. Результат - 1, 40 промилле, что превышает допустимый уровень почти в 7 раз.

По предварительной информации, 28-летний водитель не был внимательным за рулем, не следил за дорожной обстановкой, не выбрал безопасную скорость, как следствие, не справился с управлением и совершил наезд на гранитный выступ подземного перехода, а затем на фасад здания Национальной филармонии Украины, - говорится в сообщении.

Также в полиции подчеркнули, что в этой дорожной аварии чудом обошлось без травмированных людей, кроме автомобиля, который получил серьезные механические повреждения.

Уважаемые водители! Призываем вас не нарушать закон! Помните, что нетрезвый водитель - это угроза для жизни и здоровья всех участников дорожного движения! - призвали в национальной полиции.

Пьяный водитель въезжает в Национальную филармонию
Пьяный водитель въезжает в Национальную филармонию
facebook.com/kyivpatrol

Напомним, ранее в Киеве четверо мужчин взорвали банкомат

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Теги: Киев, Пьяный водитель, Полиция
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Комментариев (1)
Кайдаш    09.01.2020, 16:02
Оценка:  0
Кайдаш
Он вообще-то ехал в консерваторию за консервами, но по пьяни перепутал...
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