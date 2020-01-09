В Киеве насильник напал на жертву в подъезде и поплатился

За жертвой и насильником в подъезд зашел случайный парень.

В Подольском районе столицы в подъезде жилого дома на улице Белицкой злоумышленник напал на женщину и пытался ее изнасиловать.

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Об этом сообщает Информатор с места событий.

Сообщается, что нападение произошло вчера, 8 января, вечером.

В подъезд зашел парень и увидел полуголого мужчину, который лежит на женщине и закрывает ей рот рукой. Очевидец начал снимать насильника с жертвы, но тот испугался и убежал.

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Потерпевшая рассказала, что ее пытались изнасиловать, но случайный прохожий помешал замыслу насильника.

Убегая, преступник уронил кошелек с документами. Очевидец и его отец самостоятельно нашли насильника, задержали его и вызвали полицию.

На данный момент детали выясняет следствие.

Напомним, под Одессой парень напоил и изнасиловал 14-летнюю девушку. Злоумышленнику 24 года

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