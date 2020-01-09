Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве насильник напал на жертву в подъезде и поплатился

Комментариев: 0
За жертвой и насильником в подъезд зашел случайный парень.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
РадиоТрек

В Подольском районе столицы в подъезде жилого дома на улице Белицкой злоумышленник напал на женщину и пытался ее изнасиловать.

Читай также: На Николаевщине 57-летнего мужчину избили и изнасиловали

Об этом сообщает Информатор с места событий.

Сообщается, что нападение произошло вчера, 8 января, вечером.

В подъезд зашел парень и увидел полуголого мужчину, который лежит на женщине и закрывает ей рот рукой. Очевидец начал снимать насильника с жертвы, но тот испугался и убежал.

Читай также: Душил, бил ножом и насиловал: в Киеве напали на 19-летнюю девушку

Потерпевшая рассказала, что ее пытались изнасиловать, но случайный прохожий помешал замыслу насильника.

Убегая, преступник уронил кошелек с документами. Очевидец и его отец самостоятельно нашли насильника, задержали его и вызвали полицию.

На данный момент детали выясняет следствие.

Напомним, под Одессой парень напоил и изнасиловал 14-летнюю девушку. Злоумышленнику 24 года

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: насилие, изнасилование, Киев, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь