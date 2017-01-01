Захват моста Метро в Киеве: Алексею Белько продлили арест

Угрожавший взорвать мост ветеран АТО останется под стражей до середины февраля.

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Днепровский районный суд Киева продлил меру пресечения для ветерана АТО Алексея Белько, который 18 сентября захватил мост Метро в Киеве. Мужчина останется под стражей как минимум до 16 февраля 2020 года, пишет издание “Факты“.

Также до 17 февраля продлен срок досудебного расследования в указанном уголовном производстве.

Обвинение квалифицировало действия Белько по двум статьям Уголовного кодекса — части 2 статьи 259 (“Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва“) и части 4 статьи 296 (“Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета“).

Напомним, вечером 18 сентября 2019 года в Киеве Алексей Белько заблокировал автомобилем движение по Мосту метро и стал выкрикивать угрозы о том, что мост якобы заминирован. Позднее он сдался полицейскому спецназу, взрывчатки у него не было.

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