По улицам Киева гулял лось… снова
Дикое животное заметили в районе проспекта Науки.
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В Киеве в районе проспекта Науки на улице заметили разгуливающего лося. Фото с лосем на своей страничке в соцсетях опубликовал ресурс “Типичный Киев“.
Возможно, это именно то животное, которого еще с прошлого года пытается найти команда местных зоозащитников.
Напомним, в Одессе полицейские ловили четырех лошадей. Патрульные обнаружили четырех лошадей в Киевском районе Одессы.
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