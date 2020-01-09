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По улицам Киева гулял лось… снова

Комментариев: 1
Дикое животное заметили в районе проспекта Науки.
В столице опять видели лося
В столице опять видели лося
facebook.com/kievtypical/

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В Киеве в районе проспекта Науки на улице заметили разгуливающего лося. Фото с лосем на своей страничке в соцсетях опубликовал ресурс “Типичный Киев“.

Возможно, это именно то животное, которого еще с прошлого года пытается найти команда местных зоозащитников.

Напомним, в Одессе полицейские ловили четырех лошадей. Патрульные обнаружили четырех лошадей в Киевском районе Одессы.

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Теги: Киев, лось, животное
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Комментариев (1)
SEMPENTY    09.01.2020, 16:56
Оценка:  +7
SEMPENTY
Помогите тварючке, хоть подкормите как то...
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