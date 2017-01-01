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В Киеве тигров держали в ненадлежащих условиях: Их отдали специалистам

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Полицейские и зоозащитники передали 6 тигров в спецучреждения в Киевской и Харьковской областях.
Полицейские и зоозащитники транспортировали 6 тигров
Полицейские и зоозащитники транспортировали 6 тигров
ГУНП в Киевской области

Киевские полицейские совместно с зоозащитниками транспортировали шесть тигров в организации, специализирующиеся на содержании диких животных. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. 

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29 декабря правоохранители получили сообщение о том, что на Жуковом острове в ненадлежащих условиях содержатся тигры. Прибыв на место, полицейские осмотрели территорию и обнаружили шесть тигров в вольерах, которые не соответствовали требованиям по содержанию таких животных.

8 января полицейские снова прибыли на место содержания животных. Представитель хозяина животных согласился передать шесть тигров на содержание трем спецучреждений Киевской и Харьковской областей.



Напомним, по улицам Киева гулял лось.

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Теги: Тигры, Жуков остров, Киев
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