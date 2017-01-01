Тела трех мужчин обнаружил сантехник, который пришел провести ремонт сетей.

На Оболони в подвале многоэтажки нашли три трупа kyiv.npu.gov.ua

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Полиция устанавливает обстоятельства смерти трех мужчин на столичной Оболони. Тела неизвестных обнаружил сантехник, который пришел в подвал жилого дома для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Около 11:30 в Оболонское управление полиции поступило сообщение о том, что в подвале дома на улице Маршала Малиновского обнаружены тела трех мужчин. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, судебно-медицинский эксперт и представители других профильных служб.

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На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, который осматривал тела умерших на месте происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено. Окончательные причины смерти мужчин установит судебно-медицинская экспертиза.

Собранные материалы по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Оболонского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

Напомним, в Киеве группа подростков, включая 14-летнюю девочку, убила мужчину. Подростки хотели ограбить прохожего, но не рассчитали силы и убили человека.

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