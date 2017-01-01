Банду грабителей поймали на горячем под Киевом
Полиция с поличным задержала банду грабителей, обворовывавших предприятия, торговые центры и офисы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в субботу, 11 января.
Преступники весь 2019 год грабили различные заведения в Киеве, Винницкой и Киевской областях. В банду входили мужчины в возрасте 30-35 лет. Все они - жители Житомирской, Киевской областей и столицы. У некоторых из них уже были проблемы с законом.
Группировка каждый раз тщательно готовилась к каждому "налету". Они делали "разведку", выясняли график работы торговых заведений и офисных помещений, а также что можно там украсть.
Теперь полиция выясняет роль каждого злоумышленника. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении.
Напомним, что ранее в Винницкой области мужчина избил почтальона битой и забрал 70 тысяч. Пострадавшая женщина с травмой головы была госпитализирована в больницу. Ее обидчику грозит до семи лет тюрьмы.
Также сообщалось, что на Одесчине антикоррупционер руководил бандой грабителей. Организатором банды оказался гражданин с российским гражданством. Более того, у него нашли удостоверения борца с коррупцией.
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