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Банду грабителей поймали на горячем под Киевом

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Группировка занималась "налетами" на торговые центры, офисы и предприятия, предварительно выяснив их график работы и потенциальную выгоду.

Полиция с поличным задержала банду грабителей, обворовывавших предприятия, торговые центры и офисы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в субботу, 11 января.

Преступники весь 2019 год грабили различные заведения в Киеве, Винницкой и Киевской областях. В банду входили мужчины в возрасте 30-35 лет. Все они - жители Житомирской, Киевской областей и столицы. У некоторых из них уже были проблемы с законом.

Группировка каждый раз тщательно готовилась к каждому "налету". Они делали "разведку", выясняли график работы торговых заведений и офисных помещений, а также что можно там украсть.

Теперь полиция выясняет роль каждого злоумышленника. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении.

Напомним, что ранее в Винницкой области мужчина избил почтальона битой и забрал 70 тысяч. Пострадавшая женщина с травмой головы была госпитализирована в больницу. Ее обидчику грозит до семи лет тюрьмы.

Также сообщалось, что на Одесчине антикоррупционер руководил бандой грабителей. Организатором банды оказался гражданин с российским гражданством. Более того, у него нашли удостоверения борца с коррупцией.

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Теги: Киев, ограбление, Киевская область, полиция, банда, грабители
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Источник: korrespondent.net

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