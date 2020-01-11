Попытка изнасиловать и 17 ножевых: задержали нападавшего на киевлянку

Подозреваемый - житель столицы. Парню грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

В Киеве мужчина хотел изнасиловать и 17 раз ударил девушку ножом kiev.informator.ua

Полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство и изнасилование 19-летней киевлянки. Об этом сообщила пресс-служба столичной Нацполиции.

"Задержан житель города Киева, 1990 года рождения. Во время задержания у мужчины обнаружили и изъяли нож - предполагаемое орудие преступления", - сказано в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что к девушке подбежал неизвестный, ударил ее по голове и начал душить. Вместе с этим он попытался изнасиловать потерпевшую и наносил ей в спину удары острым предметом.

Девушка сумела вырваться и дойти домой, а фигурант сбежал. Потерпевшую доставили в больницу с множеством ножевых ранений спины, сейчас ее жизни ничего не грозит.

На вызов о нападении сразу же выехала скорая помощь, патрульные, кинолог со служебной собакой и следственно-оперативная группа.

Позже следственным управлением Голосеевского управления полиции было открыто уголовное производство по статье "завершенное покушение на умышленное убийство, соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием". Ее санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, киевлянку 17 раз ударили ножом после попытки изнасиловать. Мужчина напал на девушку сзади, начал ее душить и пытался изнасиловать, угрожая ножом.

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