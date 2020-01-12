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В Киеве Мерседес влетел в электрокар и перевернулся

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В ДТП пострадал водитель Мерседеса.
ДТП в Киеве
ДТП в Киеве
informator.ua/

В Киеве в ночь на воскресенье, 12 января, на проспекте Степана Бандеры недалеко от железнодорожной станции "Зенит" произошло ДТП с участием двух автомобилей и троллейбуса. В результате столкновения Mercedes перевернулся.

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Авария произошла около полуночи. Об этом с места происшествия сообщает Информатор.

"Водитель Mercedes оказался не в состоянии объяснить, что именно произошло. По его словам, он пошел на обгон автомобиля, однако по какой-то причине потерял управление и врезался в Nissan Leaf. От удара Nissan повело боком, и он врезался в столб. К счастью, водитель не пострадал", - говорится в сообщении..

В результате аварии Mercedes перевернулся и остановился, когда врезался в троллейбус. Автомобиль крайне серьезно пострадал, а у водителя Mercedes разбита голова.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, спасатели ГСЧС, а также карета скорой помощи. Очевидцы аварии оказали первую помощь потерпевшему.

 
 
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Теги: ДТП, Киев, троллейбус
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Комментариев (1)
ANDREICH    12.01.2020, 09:25
Оценка:  0
ANDREICH
далба йоб
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